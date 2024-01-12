Когда все блюда уже надоели и вы не знаете, что приготовить, попробуйте пасту с карамелизированным красным луком и вялеными томатами. Это изысканно и очень вкусно, поэтому может подходить даже для романтического ужина.

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Паста с карамелизированным красным луком

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1/4 стакана оливкового масла первого отжима;

– 3 красные луковицы;

– 4 зубчика чеснока;

– пол чайной ложки соли;

– 3 столовые ложки томатной пасты;

– пол стакана вяленых помидоров в масле;

– 2 столовые ложки соевого соуса;

– 400 грамм спагетти;

– горсть измельченной петрушки;

– сок половины лимона;

– пол стакана копченого сыра.

Приготовление:

Лук и чеснок очистите и нарежьте тонкими ломтиками. На сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте лук, чеснок и соль. Постоянно помешивайте, пока ингредиенты не станут золотисто-коричневыми. Через 15 минут добавьте томатную пасту и помидоры. Жарьте около 3 минут, затем добавьте соевый соус. Сварите макароны согласно инструкции на упаковке. Сохраните стакан воды, в котором варились спагетти. В миске смешайте петрушку с солью и лимонным соком. В кастрюлю с начинкой добавьте макароны и стакан воды для варки. Нагревайте примерно 2 минуты. Пасту выложите на тарелку, посыпьте петрушкой и копченым творогом.

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