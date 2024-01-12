Коли всі страви вже набридли і ви не знаєте, що приготувати, спробуйте пасту з карамелізованою червоною цибулею та в'яленими томатами. Це вишукано та дуже смачно, тому може пасувати навіть для романтичної вечері.

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Паста з карамелізованою червоною цибулею

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Цибулю та часник очистіть та наріжте тонкими скибочками.
  2. На сковороді розігрійте оливкову олію і обсмажте цибулю, часник і сіль.
  3. Постійно помішуйте, поки інгредієнти не стануть золотисто-коричневими.
  4. Через 15 хвилин додайте томатну пасту і помідори.
  5. Смажте близько 3 хвилин, потім додайте соєвий соус.
  6. Зваріть макарони згідно з інструкцією на упаковці.
  7. Збережіть склянку води, в якій варилися спагетті.
  8. У мисці змішайте петрушку з сіллю і лимонним соком.
  9. У каструлю з начинкою додайте макарони і склянку води для варіння. Нагрівайте приблизно 2 хвилини.
  10. Пасту викладіть на тарілку, посипте петрушкою і копченим сиром.