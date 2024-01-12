Коли всі страви вже набридли і ви не знаєте, що приготувати, спробуйте пасту з карамелізованою червоною цибулею та в'яленими томатами. Це вишукано та дуже смачно, тому може пасувати навіть для романтичної вечері.
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Паста з карамелізованою червоною цибулею
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Цибулю та часник очистіть та наріжте тонкими скибочками.
- На сковороді розігрійте оливкову олію і обсмажте цибулю, часник і сіль.
- Постійно помішуйте, поки інгредієнти не стануть золотисто-коричневими.
- Через 15 хвилин додайте томатну пасту і помідори.
- Смажте близько 3 хвилин, потім додайте соєвий соус.
- Зваріть макарони згідно з інструкцією на упаковці.
- Збережіть склянку води, в якій варилися спагетті.
- У мисці змішайте петрушку з сіллю і лимонним соком.
- У каструлю з начинкою додайте макарони і склянку води для варіння. Нагрівайте приблизно 2 хвилини.
- Пасту викладіть на тарілку, посипте петрушкою і копченим сиром.