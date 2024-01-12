Коли всі страви вже набридли і ви не знаєте, що приготувати, спробуйте пасту з карамелізованою червоною цибулею та в'яленими томатами. Це вишукано та дуже смачно, тому може пасувати навіть для романтичної вечері.

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Паста з карамелізованою червоною цибулею

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1/4 склянки оливкової олії першого віджиму;

– 3 червоні цибулини;

– 4 зубчики часнику;

– пів чайної ложки солі;

– 3 столові ложки томатної пасти;

– пів склянки в’ялених помідорів в олії;

– 2 столові ложки соєвого соусу;

– 400 грамів спагетті;

– жменя подрібненої петрушки;

– сік половини лимона;

– пів склянки копченого сиру.

Приготування:

Цибулю та часник очистіть та наріжте тонкими скибочками. На сковороді розігрійте оливкову олію і обсмажте цибулю, часник і сіль. Постійно помішуйте, поки інгредієнти не стануть золотисто-коричневими. Через 15 хвилин додайте томатну пасту і помідори. Смажте близько 3 хвилин, потім додайте соєвий соус. Зваріть макарони згідно з інструкцією на упаковці. Збережіть склянку води, в якій варилися спагетті. У мисці змішайте петрушку з сіллю і лимонним соком. У каструлю з начинкою додайте макарони і склянку води для варіння. Нагрівайте приблизно 2 хвилини. Пасту викладіть на тарілку, посипте петрушкою і копченим сиром.

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