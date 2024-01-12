Идеальный вариант для романтического ужина: рецепт нежной пасты с карамелизированным луком

12 января 2024, 10:32
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Источник:

Papilot

Паста с карамелизированным луком, вялеными помидорами и копченым сыром даст вам особые впечатления в любой день. Для этой опции не требуется особый повод, ведь блюдо не требует много времени и усилий.

Когда все блюда уже надоели и вы не знаете, что приготовить, попробуйте пасту с карамелизированным красным луком и вялеными томатами. Это изысканно и очень вкусно, поэтому может подходить даже для романтического ужина.

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Паста с карамелизированным красным луком

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 1/4 стакана оливкового масла первого отжима;
– 3 красные луковицы;
– 4 зубчика чеснока;
– пол чайной ложки соли;
– 3 столовые ложки томатной пасты;
– пол стакана вяленых помидоров в масле;
– 2 столовые ложки соевого соуса;
– 400 грамм спагетти;
– горсть измельченной петрушки;
– сок половины лимона;
– пол стакана копченого сыра.

Приготовление:

  1. Лук и чеснок очистите и нарежьте тонкими ломтиками.
  2. На сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте лук, чеснок и соль.
  3. Постоянно помешивайте, пока ингредиенты не станут золотисто-коричневыми.
  4. Через 15 минут добавьте томатную пасту и помидоры.
  5. Жарьте около 3 минут, затем добавьте соевый соус.
  6. Сварите макароны согласно инструкции на упаковке.
  7. Сохраните стакан воды, в котором варились спагетти.
  8. В миске смешайте петрушку с солью и лимонным соком.
  9. В кастрюлю с начинкой добавьте макароны и стакан воды для варки. Нагревайте примерно 2 минуты.
  10. Пасту выложите на тарелку, посыпьте петрушкой и копченым творогом.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська