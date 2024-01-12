Идеальный вариант для романтического ужина: рецепт нежной пасты с карамелизированным луком
12 января 2024, 10:32Читати новину українською
Источник:Papilot
Паста с карамелизированным луком, вялеными помидорами и копченым сыром даст вам особые впечатления в любой день. Для этой опции не требуется особый повод, ведь блюдо не требует много времени и усилий.
Когда все блюда уже надоели и вы не знаете, что приготовить, попробуйте пасту с карамелизированным красным луком и вялеными томатами. Это изысканно и очень вкусно, поэтому может подходить даже для романтического ужина.
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Паста с карамелизированным красным луком
- Время: 30 минут
- Порций: 4
– 1/4 стакана оливкового масла первого отжима;
– 3 красные луковицы;
– 4 зубчика чеснока;
– пол чайной ложки соли;
– 3 столовые ложки томатной пасты;
– пол стакана вяленых помидоров в масле;
– 2 столовые ложки соевого соуса;
– 400 грамм спагетти;
– горсть измельченной петрушки;
– сок половины лимона;
– пол стакана копченого сыра.
Приготовление:
- Лук и чеснок очистите и нарежьте тонкими ломтиками.
- На сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте лук, чеснок и соль.
- Постоянно помешивайте, пока ингредиенты не станут золотисто-коричневыми.
- Через 15 минут добавьте томатную пасту и помидоры.
- Жарьте около 3 минут, затем добавьте соевый соус.
- Сварите макароны согласно инструкции на упаковке.
- Сохраните стакан воды, в котором варились спагетти.
- В миске смешайте петрушку с солью и лимонным соком.
- В кастрюлю с начинкой добавьте макароны и стакан воды для варки. Нагревайте примерно 2 минуты.
- Пасту выложите на тарелку, посыпьте петрушкой и копченым творогом.