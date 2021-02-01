Как приготовить пасту ригатони: рецепт от Марко Черветти
Итальянский шеф-повар поделился рецептом вкусной пасты с мягкой и острой колбасой. Сохраните себе рецепт.
Источник: фейсбук Марко Черветти
Паста ригатони – отличная идея для обеда или ужина. Ее готовят с добавлением мягкой и острой колбасы "Ндуйя".
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Рецепт пасты
- Для приготовления пасты в кастрюлю с кипятком выложите макароны, добавьте соль, перемешайте.
- Очистите чеснок, измельчите ножом.
- На разогретую сковороду с оливковым маслом, выложите мягкую колбасу, чеснок, добавьте рикотту, вино, перемешайте.
- Натрите на крупной терке твердый сыр.
- На сковороду с соусом выложите макароны, перемешайте, добавьте тертый сыр.
- Выложите на тарелку, добавьте черный перец, оливковое масло и кусочек колбасы. Приятного аппетита!
Рецепт пасты ригатони от Марко Черветти в видео:
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