Итальянский шеф-повар поделился рецептом вкусной пасты с мягкой и острой колбасой. Сохраните себе рецепт.

Источник: фейсбук Марко Черветти Паста ригатони – отличная идея для обеда или ужина. Ее готовят с добавлением мягкой и острой колбасы "Ндуйя". Читайте также Сырный суп: домашний рецепт от Марко Черветти Рецепт пасты Ингредиенты:

– паста ригатони;

– колбаса Ндуйя;

– чеснок;

– оливковое масло,

– вино Марсала;

– сыр мягкий (рикотта);

– сыр твердый Пармезан;

– перец черный Для приготовления пасты в кастрюлю с кипятком выложите макароны, добавьте соль, перемешайте. Очистите чеснок, измельчите ножом. На разогретую сковороду с оливковым маслом, выложите мягкую колбасу, чеснок, добавьте рикотту, вино, перемешайте. Натрите на крупной терке твердый сыр. На сковороду с соусом выложите макароны, перемешайте, добавьте тертый сыр. Выложите на тарелку, добавьте черный перец, оливковое масло и кусочек колбасы. Приятного аппетита! Рецепт пасты ригатони от Марко Черветти в видео: