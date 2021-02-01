Італійський шеф-кухар поділився рецептом смачної пасти з м'якою та гострою ковбасою. Збережіть собі рецепт.

Джерело: фейсбук Марко Черветті Паста рігатоні – чудова ідея для обіду або вечері. Її готують з додаванням м'якої та гострої ковбаси "Ндує". Читайте також Сирний суп: домашній рецепт від Марко Черветті Рецепт пасти Інгредієнти:

– паста рігатоні;

– ковбаса Ндує;

– часник;

– оливкова олія;

– вино Марсала;

– сир м'який (рікота);

– сир твердий Пармезан;

– перець чорний. Для приготування пасти у каструлю з окропом викладіть макарони, додайте сіль, перемішайте. Почистіть часник, подрібніть ножем. На розігріту пательню з оливковою олією, викладіть м'яку ковбасу, часник, додайте рікоту, вино, перемішайте. Натріть на грубій тертці твердий сир. На пательню з соусом викладіть макарони, перемішайте, додайте тертий сир. Викладіть на тарілку, додайте чорний перець, оливкову олію, скибочку ковбаси. Смачного! Рецепт пасти рігатоні від Марко Черветті у відео: