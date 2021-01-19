Відомий кулінарний експерт розповідає як позбутися поганого настрою – приготувати пасту. Як правильно – читайте у матеріалі.

Євген Клопотенко поділився улюбленим рецептом пасти на своїй сторінці в інстаграм і назвав цей процес медитацією. Кулінарний експерт розповідає як приготувати смачну, ароматну пасту з сиром, оливками і тунцем.

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Як приготувати пасту

Інгредієнти:

– паста;

– твердий сир Пармезан;

– 1 банка тунця (консерви);

– петрушка;

– 1 цибуля;

– біле вино;

– оливки;

– 2 зубчика часнику;

– оливкова олія;

– сіль.