Смачна паста з тунцем за рецептом Євгена Клопотенка
Відомий кулінарний експерт розповідає як позбутися поганого настрою – приготувати пасту. Як правильно – читайте у матеріалі.
Євген Клопотенко поділився улюбленим рецептом пасти на своїй сторінці в інстаграм і назвав цей процес медитацією. Кулінарний експерт розповідає як приготувати смачну, ароматну пасту з сиром, оливками і тунцем.
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Як приготувати пасту
- Для приготування пасти поставте воду на вогонь, викладіть пасту, додайте сіль, варіть до готовності.
- Помийте петрушку, почистіть часник, цибулю, викладіть оливки, все подрібніть ножем, обсмажте на оливковій олії на пательні, додайте вино, перемішайте.
- Налийте у пательню трохи води, в якій варилися спагеті, викладіть відварену пасту, додайте подрібнений тунець, перемішайте, тушкуйте декілька хвилин.
- На грубій тертці натріть пармезан.
- Викладіть пасту на тарілку. Подавайте пасту до столу, посипавши сиром. Смачного!
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