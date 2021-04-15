Тальятеле з курячими болами: домашній рецепт
Якщо шукаєте оригінальний рецепт з курятиною? Приготуйте тальятеле з курячими болами. Страва сподобається дітям і дорослим.
Джерело:Наша Ряба
М'ясні кульки з курятини з пастою – чудовий варіант для смачного обіду. Страва готується в ароматному соусі зі спеціями та прикрашається петрушкою та тертим сиром.
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Тальятеле з курячими болами
- Цибулю почистіть, розріжте навпіл.
- Куряче філе пропустіть через м’ясорубку з половинкою цибулі.
- У миску викладіть фарш, додайте сіль, перець, вершки. Сформуйте маленькі кульки.
- У каструлі з окропом відваріть пасту, додайте сіль.
- Почистіть часник, натріть на тертці.
- Петрушку помийте, подрібніть ножем.
- Твердий сир натріть на грубій тертці.
- На пательні з оливковою олією обсмажте боли.
- Наріжте половинку цибулі, обсмажте на пательні з розмарином до рум’яності, додайте тертий часник. Далі – влийте вино, перемішайте, залиште для випарення, додайте вершки, додайте готову пасту, петрушку, тушкуйте 2-3 хвилини, додайте тертий сир.
- Викладіть на тарілку пасту, боли. Смачного!
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