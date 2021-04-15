Якщо шукаєте оригінальний рецепт з курятиною? Приготуйте тальятеле з курячими болами. Страва сподобається дітям і дорослим.

М'ясні кульки з курятини з пастою – чудовий варіант для смачного обіду. Страва готується в ароматному соусі зі спеціями та прикрашається петрушкою та тертим сиром.

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Тальятеле з курячими болами

Інгредієнти:

– 400 грамів курячого філе;

– 300 грамів пасти Тальятеле;

– 100 грамів цибулі;

– 350 мілілітрів вершків 30-33%;

– 350 мілілітрів білого сухого вина;

– 2 зубчики часнику;

– 50 грамів сиру Пармезан;

– 15 мілілітрів оливкової олії;

– петрушка;

– розмарин;

– сіль;

– перець.