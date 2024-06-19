Пастила готовится совсем не трудно. При этом она получается невероятно ароматной.

Будет вкусно Идеальный рецепт, когда нет света: готовим воздушный десерт без выпекания

Вишневая пастила

Время : 1 час 20 минут

: 1 час 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм вишен;

– 400 граммов сахара;

– 100 миллилитров воды;

– 30 граммов сахарной пудры.

Приготовление:

Вишни хорошо помойте и уберите косточки. Положите ягоды в кастрюлю, добавьте воду и проварите на маленьком огне 15 – 20 минут. Сок слейте, а в кастрюлю насыпьте сахар. Измельчите ягоды блендером до состояния пюре. Варите пюре на маленьком огне до густоты примерно 10 минут. Затем дайте ему остыть. Противень застелите пергаментом, смоченным водой, и выложите ровным слоем вишневое пюре. Оставьте массу подсыхать. Готовую пастилу порежьте на полоски, скрутите и посыпьте сахарной пудрой.

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