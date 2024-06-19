Пастила готовится совсем не трудно. При этом она получается невероятно ароматной.

Будет вкусно Идеальный рецепт, когда нет света: готовим воздушный десерт без выпекания

Вишневая пастила

  • Время: 1 час 20 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Вишни хорошо помойте и уберите косточки. Положите ягоды в кастрюлю, добавьте воду и проварите на маленьком огне 15 – 20 минут.
  2. Сок слейте, а в кастрюлю насыпьте сахар. Измельчите ягоды блендером до состояния пюре.
  3. Варите пюре на маленьком огне до густоты примерно 10 минут. Затем дайте ему остыть.
  4. Противень застелите пергаментом, смоченным водой, и выложите ровным слоем вишневое пюре. Оставьте массу подсыхать.
  5. Готовую пастилу порежьте на полоски, скрутите и посыпьте сахарной пудрой.