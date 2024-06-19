Пастила готується зовсім не важко. Водночас вона виходить неймовірно ароматною.

Буде смачно Ідеальний рецепт, коли немає світла: готуємо повітряний десерт без випікання

Вишнева пастила

  • Час: 1 година 20 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Вишні добре помийте і приберіть кісточки. Покладіть ягоди в каструлю, додайте воду і проваріть на маленькому вогні 15 – 20 хвилин.
  2. Сік злийте, а в каструлю насипте цукор. Подрібніть ягоди блендером до стану пюре.
  3. Варіть пюре на маленькому вогні до густоти приблизно 10 хвилин. Потім дайте йому охолонути.
  4. Деко застеліть пергаментом, змоченим водою, і викладіть рівним шаром вишневе пюре. Залиште масу підсихати.
  5. Готову пастилу поріжте на смужки, скрутіть та посипте цукровою пудрою.