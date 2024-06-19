Полезные сладости для всей семьи: готовим роскошную пастилу из вишен
19 июня 2024, 12:36Читати новину українською
Источник:Shuba
Пока длится сезон, попробуйте приготовить пастилу из вишен. Эта полезная сладость вас поразит.
Пастила готовится совсем не трудно. При этом она получается невероятно ароматной.
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Вишневая пастила
- Время: 1 час 20 минут
- Порций: 4
– 1 килограмм вишен;
– 400 граммов сахара;
– 100 миллилитров воды;
– 30 граммов сахарной пудры.
Приготовление:
- Вишни хорошо помойте и уберите косточки. Положите ягоды в кастрюлю, добавьте воду и проварите на маленьком огне 15 – 20 минут.
- Сок слейте, а в кастрюлю насыпьте сахар. Измельчите ягоды блендером до состояния пюре.
- Варите пюре на маленьком огне до густоты примерно 10 минут. Затем дайте ему остыть.
- Противень застелите пергаментом, смоченным водой, и выложите ровным слоем вишневое пюре. Оставьте массу подсыхать.
- Готовую пастилу порежьте на полоски, скрутите и посыпьте сахарной пудрой.