Британцы обожают его веками: как приготовить пирог пастуха быстро и вкусно

Чуть ли не в каждом пабе Великобритании подают пастуший пирог. Однако для того чтобы попробовать это блюдо, не нужно далеко ехать – по этому простому рецепту вы приготовите его не хуже.

Считают, что пастуший пирог с мясом возник в Ирландии еще в конце 1700-х или начале 1800-х годов. Женщины устали от неэкономного расходования продуктов в их семьях, ведь после обедов часто оставалось немного мяса и картофеля, которые уже никто не хотел есть.

Какая-то особенно рациональная хозяйка однажды решила их не выбрасывать и придумала рецепт пирога пастуха. Блюдо так понравилось людям, что распространилось по стране со скоростью молнии. Со временем появилось множество вариаций классического рецепта.

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Как приготовить пастуший пирог с мясом и картофелем

Время: 1 час 10 минут

Порции: 4

– 500 граммов говяжьего фарша;– 1 килограмм картофеля;– 1 столовая ложка томатной пасты;– 1 репчатый лук;– 2 зубчика чеснока;– 2 столовые ложки подсолнечного масла;– 1 яичный желток;– 2 веточки свежего тимьяна;– 50 граммов сливочного масла (плюс еще 30 граммов для смазывания формы и 30 граммов для смазывания пирога);– соль и перец по вкусу.



Обязательно попробуйте поэкспериментировать с начинками / Фото Depositphotos

Приготовление:

Тщательно помойте 1 килограмм картофеля и выложите в кастрюлю. Залейте его водой, добавьте щепотку соли и варите до готовности – ориентировочно 25 минут. Дайте готовому картофелю немного остыть, после чего очистите его от кожуры. Добавьте 50 граммов сливочного масла, 1 желток и растолките в пюре. Попробуйте и посолите по вкусу.

Очистите и измельчите луковицу и зубчик чеснока. Разогрейте сковороду с 2 столовыми ложками подсолнечного масла и обжарьте, пока лук не станет мягким.

Выложите туда же 500 граммов говяжьего фарша и перемешайте лопаткой. Жарьте на среднем огне в течение 5 минут.

Добавьте в фарш 1 столовую ложку томатной пасты и листики 2 веточек тимьяна, посолите и поперчите по вкусу.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Форму для запекания натрите раздавленным зубчиком чеснока и смажьте 30 граммами размягченного сливочного масла.

На дно формы выложите половину картофельного пюре, а сверху – говяжий фарш с луком. Равномерно распределите все лопаткой.

На мясо выложите и распределите вторую половину пюре. Смажьте картофель 30 граммами размягченного сливочного масла. Запекайте пирог пастуха в разогретой до 180 градусов духовке 35 минут.

Приятного аппетита!