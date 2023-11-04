Запеченный батат – это отличная альтернатива обычному картофелю. Его сладковатый вкус и тающая во рту текстура открывают безграничные возможности приготовления и сочетания с мясом или рыбой.

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Рецепт печеного батата

Время : 40 минут

: 40 минут Порций : 2

Невероятно вкусно / Фото unsplash

Ингредиенты:

– 4 батата;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– соль по вкусу;

– черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

Предварительно разогрейте духовку до 200°C.

Промойте и очистите батат.

Разрежьте плоды на полоски.

Полейте овощи оливковым маслом, аккуратно посыпьте солью и черным перцем.

Разместите бататы на противне и выложите в предварительно разогретую духовку.

Запекайте в течение 45 – 60 минут или пока бататы не станут мягкими.

После готовности извлеките их из духовки.

Дайте бататам немного времени, чтобы они остыли перед подачей. Это позволит им дополнительно напитаться ароматами и они станут еще более нежными.

С чем подать батат

Батат – это сочный и универсальный гарнир, которым можно дополнить любое блюдо.

Одними из многочисленных вариантов могут быть: