Запеченный батат – это отличная альтернатива обычному картофелю. Его сладковатый вкус и тающая во рту текстура открывают безграничные возможности приготовления и сочетания с мясом или рыбой.

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Рецепт печеного батата

  • Время : 40 минут
  • Порций : 2

Невероятно вкусно / Фото unsplash

Приготовление:

  • Предварительно разогрейте духовку до 200°C.
  • Промойте и очистите батат.
  • Разрежьте плоды на полоски.
  • Полейте овощи оливковым маслом, аккуратно посыпьте солью и черным перцем.
  • Разместите бататы на противне и выложите в предварительно разогретую духовку.
  • Запекайте в течение 45 – 60 минут или пока бататы не станут мягкими.
  • После готовности извлеките их из духовки.
  • Дайте бататам немного времени, чтобы они остыли перед подачей. Это позволит им дополнительно напитаться ароматами и они станут еще более нежными.

С чем подать батат

Батат – это сочный и универсальный гарнир, которым можно дополнить любое блюдо.

Одними из многочисленных вариантов могут быть: