Запеченный батат – это отличная альтернатива обычному картофелю. Его сладковатый вкус и тающая во рту текстура открывают безграничные возможности приготовления и сочетания с мясом или рыбой.
Интересно Один ингредиент – множество рецептов: как приготовить ароматные осенние супы с фрикадельками.
Рецепт печеного батата
- Время : 40 минут
- Порций : 2
Невероятно вкусно / Фото unsplash
Приготовление:
- Предварительно разогрейте духовку до 200°C.
- Промойте и очистите батат.
- Разрежьте плоды на полоски.
- Полейте овощи оливковым маслом, аккуратно посыпьте солью и черным перцем.
- Разместите бататы на противне и выложите в предварительно разогретую духовку.
- Запекайте в течение 45 – 60 минут или пока бататы не станут мягкими.
- После готовности извлеките их из духовки.
- Дайте бататам немного времени, чтобы они остыли перед подачей. Это позволит им дополнительно напитаться ароматами и они станут еще более нежными.
С чем подать батат
Батат – это сочный и универсальный гарнир, которым можно дополнить любое блюдо.
Одними из многочисленных вариантов могут быть:
- грилированная курица;
- свиная шея;
- свежий салат с рукколой, шпинатом, орехами и цитрусовым соусом.