Вважають, що пастуший пиріг з м'ясом виник в Ірландії ще у кінці 1700-х або на початку 1800-х років. Жінки втомилися від неекономного витрачання продуктів у їхніх родинах, адже після обідів часто залишалося трохи м'яса та картоплі, які ніхто вже не хотів їсти.

Якась особливо раціональна господиня одного дня вирішила їх не викидати та вигадала рецепт пирога вівчаря. Страва так сподобалася людям, що поширився країною зі швидкістю блискавки. З часом з'явилося безліч варіацій класичного рецепта.

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Як приготувати пиріг вівчаря з м'ясом і картоплею

Час: 1 година 10 хвилин

Порції: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів яловичого фаршу;

– 1 кілограм картоплі;

– 1 столова ложка томатної пасти;

– 1 ріпчаста цибуля;

– 2 зубчики часнику;

– 2 столові ложки соняшникової олії;

– 1 яєчний жовток;

– 2 гілочки свіжого чебрецю;

– 50 грамів вершкового масла (плюс ще 30 грамів для змащування форми та 30 грамів для змащування пирога);

– сіль та перець до смаку.



Обов'язково спробуйте поекспериментувати з начинками / Фото Depositphotos

Приготування:

Ретельно помийте 1 кілограм картоплі та викладіть у каструлю. Залийте її водою, додайте дрібку солі та варіть до готовності – орієнтовно 25 хвилин. Дайте готовій картоплі трохи охолонути, після чого очистьте її від шкірки. Додайте 50 грамів вершкового масла, 1 жовток та потовчіть у пюре. Скуштуйте і посоліть до смаку.

Очистьте та подрібніть цибулину і зубчик часнику. Розігрійте пательню з 2 столовими ложками соняшникової олії та обсмажте їх, поки цибуля не стане м'якою.

Викладіть туди ж 500 грамів яловичого фаршу та перемішайте лопаткою. Смажте на середньому вогні протягом 5 хвилин.

Додайте до фаршу 1 столову ложку томатної пасти та листочки 2 гілочок чебрецю, посоліть та поперчіть до смаку.

Розігрійте духовку до 180 градусів. Форму для запікання натріть роздушеним зубчиком часнику та змастіть 30 грамами розм'якшеного вершкового масла.

На дно форми викладіть половину картопляного пюре, а зверху – яловичий фарш з цибулею. Рівномірно розподіліть все лопаткою.

На м'ясо викладіть та розподіліть другу половину пюре. Змастіть картоплю 30 грамами розм'якшеного вершкового масла. Запікайте пиріг вівчаря у розігрітій до 180 градусів духовці 35 хвилин.

Смачного!

Якщо ви любите картоплю, спробуйте приготувати батат. Подейкують, що він навіть смачніший.