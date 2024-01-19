Хитрый рецепт от бабушки: как сделать пирожки мегапышными
19 января 2024, 15:50Читати новину українською
Источник:УНИАН
Пожалуй, никто не откажется от пышного пирожка. Попытайтесь приготовить их самостоятельно, ведь это совсем не трудно.
Мало кто знает, но уксус в тесто можно и нужно давать. Если правильно соблюсти пропорции, то тесто получится легким, воздушным и пышным.
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Рецепт пышных пирожков в духовке
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 20
– 2 стакана теплого молока;
– 4 столовые ложки сахара;
– 1 чайная ложка соли;
– 2 яйца;
– 10 граммов дрожжей;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– четверть стакана подсолнечного масла;
– 50 граммов масла;
– 1 столовая ложка уксуса 9%;
– 5 стаканов муки;
– желток.
Приготовление:
- Два стакана теплого молока вылейте в миску. Всыпьте дрожжи, перемешайте венчиком до полного растворения.
- Далее добавьте соль, сахар, растительное масло, 2 яйца и разрыхлитель. Взбивайте еще 3 – 5 минут.
- Всыпьте муку и перемешайте до однородной консистенции. Добавьте масло, уксус и снова замесите. Готовое тесто будет мягким и эластичным. Накройте его пищевой пленкой и оставьте на 40 минут.
- Уберите пленку и снова замесите тесто.
- Отщипните несколько кусочков-шариков, выложите их на противень, смазанный маслом. Накройте плёнкой и оставьте на 30 минут.
- После этого смажьте пирожки взбитым желтком с молоком и посыпьте кунжутом. Выпекайте при температуре 180 градусов 30 – 35 минут.