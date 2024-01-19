Мало хто знає, але оцет в тісто можна і потрібно давати. Якщо правильно дотримати пропорції, то тісто вийде легким, повітряним і пишним.

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Рецепт пишних пиріжків у духовці

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 20

Інгредієнти:

– 2 склянки теплого молока;

– 4 столові ложки цукру;

– 1 чайна ложка солі;

– 2 яйця;

– 10 грамів дріжджів;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– чверть склянки олії;

– 50 грамів масла;

– 1 столова ложка оцту 9%;

– 5 склянок борошна;

– жовток.

Приготування:

Дві склянки теплого молока вилийте в миску. Всипте дріжджі, перемішайте вінчиком до повного розчинення. Далі додайте сіль, цукор, олію, 2 яйця та розпушувач. Збивайте ще 3 – 5 хвилин. Всипте борошно та вимішайте до однорідної консистенції. Додайте масло, оцет та ще раз замісіть. Готове тісто буде м'яким і еластичним. Накрийте його харчовою плівкою та залиште на 40 хвилин. Приберіть плівку та знову замісіть тісто. Відщипніть кілька шматочків-кульок, викладіть їх на деко, змащене олією. Накрийте плівкою і залиште на 30 хвилин. Після цього змастіть пиріжки збитим жовтком з молоком та посипте кунжутом. Випікайте при температурі 180 градусів 30 – 35 хвилин.

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