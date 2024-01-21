Рыба получится не пересушенной, нежной и сочной. Секрет известного британского повара заключается в соусе на основе вяленых томатов и подсолнечного масла из этих же томатов.
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Рыба по рецепту Джейми Оливера
- Время: 45 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Филе промойте и обсушите бумажным полотенцем.
- В форму для запекания налейте растительное масло, добавьте соль, перец и семена фенхеля. Выложите филе и хорошо обваляйте его в масле со специями со всех сторон. Поставьте в нагретую духовку на 5 минут.
- В блендер или комбайн отправьте сок и лимонную цедру. Добавьте вяленые томаты, немного масла из помидоров, 2 зубчика чеснока, бальзамический уксус, листики базилика и пармезан. Взбейте все до образования крема. Достаньте рыбу из духовки и смажьте соусом.
- В том же кухонном комбайне взбейте панировочные сухари с анчоусами, пропущенными через пресс чесноком и щепоткой черного молотого перца. Смесь равномерно распределите по рыбе. Выложите на каждое филе по веточке розмарина и сбрызните немного растительным маслом.
- Поставьте в духовку и выпекайте 10 – 15 минут до хрустящей золотистой корочки.