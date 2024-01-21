Суперфиналистка "МастерШеф" Ольга Рябенко поделилась рецептом простого завтрака. Попробуйте приготовить быструю пиццу из лаваша.

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Пицца из лаваша

  • Время: 20 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Помидоры помойте и нарежьте кружочками. Сыр натрите на грубой терке.
  2. Лаваш положите на противень и смажьте кетчупом. Сверху уложите сыр и накройте другим лавашем.
  3. Снова смажьте кетчупом, выложите сыр, помидоры и ветчину.
  4. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут до румяной корочки.