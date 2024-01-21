Риба вийде не пересушеною, ніжною та соковитою. Секрет відомого британського кухаря полягає у соусі на основі в'ялених томатів та олії з цих самих томатів.

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Риба за рецептом Джеймі Олівера

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 2 філе білої риби;

– 2 столові ложки олії;

– половина чайної ложки фенхелю;

– 10 в'ялених томатів;

– 3 зубчики часнику;

– половина лимона;

– 1 столова ложка бальзамічного оцту;

– 3 столові ложки пармезану;

– половина червоного перцю чилі;

– 1 пучок зеленого базиліку;

– 1,5 склянки панірувальних сухарів;

– 2 консервовані анчоуси;

– 2 гілочки розмарину;

– сіль, чорний мелений перець до смаку.

Приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів. Філе помийте та обсушіть паперовим рушником. У форму для запікання налийте олію, додайте сіль, перець і насіння фенхелю. Викладіть філе і добре обваляйте його в олії зі спеціями з усіх боків. Поставте в нагріту духовку на 5 хвилин. У блендер або комбайн відправте сік та цедру лимона. Додайте в'ялені томати, трошки олії з помідорів, 2 зубчики часнику, бальзамічний оцет, листочки базиліка і пармезан. Збийте все до утворення крему. Дістаньте рибу з духовки та змажте її соусом. У тому ж кухонному комбайні збийте панірувальні сухарі з анчоусами, пропущеним через прес часником і дрібкою чорного меленого перцю. Суміш рівномірно розподіліть по рибі. Викладіть на кожне філе по гілочці розмарину та збризніть трохи олією. Поставте в духовку та випікайте 10 – 15 хвилин до хрусткої золотавої скоринки.

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