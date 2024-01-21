Хрустящая нежность в каждом кусочке: секрет роскошной печеной рыбы от Джейми Оливера
21 января 2024, 19:05Читати новину українською
Источник:Shuba
Белая рыба – источник пользы и нежного вкуса. Приготовьте ее в духовке с аппетитной хрустящей корочкой по рецепту Джейми Оливера.
Рыба получится не пересушенной, нежной и сочной. Секрет известного британского повара заключается в соусе на основе вяленых томатов и подсолнечного масла из этих же томатов.
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Рыба по рецепту Джейми Оливера
- Время: 45 минут
- Порций: 2
– 2 филе белой рыбы;
– 2 столовые ложки масла;
– половина чайной ложки фенхеля;
– 10 вяленых томатов;
– 3 зубчика чеснока;
– половина лимона;
– 1 столовая ложка бальзамического уксуса;
– 3 столовые ложки пармезана;
– половина красного перца чили;
– 1 пучок зеленого базилика;
– 1,5 стакана панировочных сухарей;
– 2 консервированных анчоуса;
– 2 веточки розмарина;
– соль, черный молотый перец по вкусу.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Филе промойте и обсушите бумажным полотенцем.
- В форму для запекания налейте растительное масло, добавьте соль, перец и семена фенхеля. Выложите филе и хорошо обваляйте его в масле со специями со всех сторон. Поставьте в нагретую духовку на 5 минут.
- В блендер или комбайн отправьте сок и лимонную цедру. Добавьте вяленые томаты, немного масла из помидоров, 2 зубчика чеснока, бальзамический уксус, листики базилика и пармезан. Взбейте все до образования крема. Достаньте рыбу из духовки и смажьте соусом.
- В том же кухонном комбайне взбейте панировочные сухари с анчоусами, пропущенными через пресс чесноком и щепоткой черного молотого перца. Смесь равномерно распределите по рыбе. Выложите на каждое филе по веточке розмарина и сбрызните немного растительным маслом.
- Поставьте в духовку и выпекайте 10 – 15 минут до хрустящей золотистой корочки.