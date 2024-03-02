Изысканное блюдо за маленькие деньги: рецепт скумбрии на картофеле с чесноком
2 марта 2024, 13:05Читати новину українською
Источник:Shuba
Скумбрия – очень вкусная и бюджетная рыба. Приготовьте ее с картофелем в духовке – вы точно останетесь довольны.
Под картофелем будет чеснок и лук, которые будут отдавать свой вкус и аромат другим ингредиентам. Вместо скумбрии можно использовать хек или любую другую рыбу, которая у вас есть.
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- Время: 50 минут
- Порций: 4
– 1 луковица;
– 3 зубчика чеснока;
– 600 граммов картофеля;
– 2 скумбрии;
– 1 лимон;
– 40 миллилитров растительного масла;
– 1 чайная ложка молотого кориандра;
– 1 чайная ложка сушеного чеснока;
– соль, перец по вкусу;
– веточка укропа.
Приготовление:
- Духовку разогрейте до 220 градусов. Лук нарежьте, а чеснок измельчите.
- Картофель поместите в большую кастрюлю, залейте водой, доведите до кипения и отцедите.
- Лук, чеснок и половину масла поместите в большую жароупорную посуду. Добавьте половину кориандра, немного посолите, хорошо все вымешайте и равномерно распределите в посуде.
- Сверху выложите картофель, разровняйте, посолите, равномерно посыпьте кориандром и полейте оставшимся маслом. Запекайте 15 – 20 минут, пока картофель не начнет румяниться.
- Рыбу помойте под холодной проточной водой, обсушите, посолите и приправьте гранулированным чесноком и перцем. Выложите на горячий картофель сверху в один слой.
- По бокам разложите кусочки лимона. Запекайте 15 – 20 минут, пока рыба полностью не побелеет.