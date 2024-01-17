Всего 20 минут и 3 ингредиента: готовим идеальное домашнее печенье без теста
17 января 2024, 10:58Читати новину українською
Источник:УНИАН
Вкусное домашнее печенье можно приготовить даже без муки. Попробуйте этот пошаговый рецепт – вы не останетесь разочарованными.
Ореховое печенье на белках подходит хозяйкам, которые хотят приготовить чудесное лакомство без суеты. Однако важно помнить, что белки должны быть комнатной температуры. Тогда все точно получится.
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Воздушное ореховое печенье
- Время: 25 минут
- Порций: 4
– 70 граммов белка (от 2 крупных яиц);
– 180 – 200 граммов сахара;
– 210 граммов орехов.
Приготовление:
- Превратите орехи в мелкую крошку.
- Взбейте белки до появления легкой пены на третьей скорости блендера, а затем на пятой – до пышности. Не переставая взбивать, добавляйте сахар мелкими порциями. Взбивайте до пиков.
- Высыпьте в белки орехи и аккуратно перемешайте.
- Переместите белково-ореховую массу в кондитерский мешок и выдавите печенье на застеленный пергаментом противень. Расстояние между печеньем должно быть минимум 2 – 3 сантиметра.
- Выпекайте 20 – 25 минут в духовке, разогретой до 180 градусов.