Горіхове печиво на білках підходить господиням, які хочуть приготувати чудові ласощі без метушні. Однак важливо пам'ятати, що білки повинні бути кімнатної температури. Тоді все точно вдасться.

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Повітряне горіхове печиво

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 70 грамів білка (від 2 великих яєць);

– 180 – 200 грамів цукру;

– 210 грамів горіхів.

Приготування:

Перетворіть горіхи на дрібну крихту. Збийте білки до появи легкої піни на третій швидкості блендера, а потім на п'ятій – до пишності. Не припиняючи збивати, додавайте цукор дрібними порціями. Збивайте до піків. Висипте у білки горіхи та акуратно перемішайте. Перемістіть білково-горіхову масу в кондитерський мішок і видавіть печиво на застелене пергаментом деко. Відстань між печивом має бути мінімум 2 – 3 сантиметри. Випікайте 20 – 25 хвилин у духовці, розігрітій до 180 градусів.

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