Ореховое печенье на белках подходит хозяйкам, которые хотят приготовить чудесное лакомство без суеты. Однако важно помнить, что белки должны быть комнатной температуры. Тогда все точно получится.

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Воздушное ореховое печенье

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 70 граммов белка (от 2 крупных яиц);

– 180 – 200 граммов сахара;

– 210 граммов орехов.

Приготовление:

Превратите орехи в мелкую крошку. Взбейте белки до появления легкой пены на третьей скорости блендера, а затем на пятой – до пышности. Не переставая взбивать, добавляйте сахар мелкими порциями. Взбивайте до пиков. Высыпьте в белки орехи и аккуратно перемешайте. Переместите белково-ореховую массу в кондитерский мешок и выдавите печенье на застеленный пергаментом противень. Расстояние между печеньем должно быть минимум 2 – 3 сантиметра. Выпекайте 20 – 25 минут в духовке, разогретой до 180 градусов.

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