Без сахара, масла и муки: готовим бюджетное печенье, которое поразит вас своим вкусом

28 февраля 2024, 01:10
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Источник:

Shuba

Вкусное печенье можно приготовить без сахара, масла и даже муки. Воспользуйтесь этим рецептом и не останетесь разочарованными.

Яблоки и овсянка могут превратиться во вкусное и хрустящее печенье. Компанию им составят ароматные ваниль и корица.

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Печенье из овсянки – пошаговый рецепт

  • Время: 20 минут
  • Порций: 2
Ингредиенты:
– 230 граммов овсяных хлопьев;
– 6 граммов разрыхлителя;
– половина чайной ложки молотой корицы;
– 3 яблока;
– 3 яйца;
– 1 чайная ложка ванильного экстракта;
– 40 граммов сушеной клюквы;
– щепотка соли.

Приготовление:

  1. Измельчите овсянку в блендере, кофемолке или ручной мельнице. Добавьте разрыхлитель, корицу и перемешайте.
  2. Помытые яблоки очистите от сердцевины. Порежьте небольшими кусочками и измельчите в блендере или натрите на мелкой терке. Добавьте яблоки к хлопьям.
  3. Отделите желтки от белков. Добавьте желтки в ту же миску вместе с ванильным экстрактом.
  4. Вымойте сушеную клюкву и добавьте в миску с яблоками и хлопьями. Вместо клюквы можно использовать орехи или изюм.
  5. Яичные белки смешайте с солью и взбейте венчиком. Постепенно добавляйте к овсяно-яблочной массе, осторожно перемешивая.
  6. Выкладывайте по одной столовой ложке смеси на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте 25 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

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Автор: Ольга Котів