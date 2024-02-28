Без сахара, масла и муки: готовим бюджетное печенье, которое поразит вас своим вкусом

Вкусное печенье можно приготовить без сахара, масла и даже муки. Воспользуйтесь этим рецептом и не останетесь разочарованными.

Яблоки и овсянка могут превратиться во вкусное и хрустящее печенье. Компанию им составят ароматные ваниль и корица.

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Печенье из овсянки – пошаговый рецепт

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 2

– 230 граммов овсяных хлопьев;– 6 граммов разрыхлителя;– половина чайной ложки молотой корицы;– 3 яблока;– 3 яйца;– 1 чайная ложка ванильного экстракта;– 40 граммов сушеной клюквы;– щепотка соли.

Приготовление:

Измельчите овсянку в блендере, кофемолке или ручной мельнице. Добавьте разрыхлитель, корицу и перемешайте. Помытые яблоки очистите от сердцевины. Порежьте небольшими кусочками и измельчите в блендере или натрите на мелкой терке. Добавьте яблоки к хлопьям. Отделите желтки от белков. Добавьте желтки в ту же миску вместе с ванильным экстрактом. Вымойте сушеную клюкву и добавьте в миску с яблоками и хлопьями. Вместо клюквы можно использовать орехи или изюм. Яичные белки смешайте с солью и взбейте венчиком. Постепенно добавляйте к овсяно-яблочной массе, осторожно перемешивая. Выкладывайте по одной столовой ложке смеси на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте 25 минут в разогретой до 180 градусов духовке.