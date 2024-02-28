Яблука та вівсянка можуть перетворитися на смачне та хрумке печиво. Компанію їм складуть ароматні ваніль та кориця.

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Печиво з вівсянки – покроковий рецепт

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 230 грамів вівсяних пластівців;

– 6 грамів розпушувача;

– половина чайної ложки меленої кориці;

– 3 яблука;

– 3 яйця;

– 1 чайна ложка ванільного екстракту;

– 40 грамів сушеної журавлини;

– дрібка солі.

Приготування:

Подрібніть вівсянку в блендері, кавомолці чи ручному млині. Додайте розпушувач, корицю і перемішайте. Помиті яблука очистьте від серцевини. Поріжте невеликими шматочками та подрібніть у блендері або натріть на дрібній тертці. Додайте яблука до пластівців. Відокремте жовтки від білків. Додайте жовтки в ту саму миску разом з ванільним екстрактом. Вимийте сушену журавлину та додайте в миску з яблуками та пластівцями. Замість журавлини можна використати горіхи чи родзинки. Яєчні білки змішайте із сіллю та збийте вінчиком. Поступово додавайте до вівсяно-яблучної маси, обережно перемішуючи. Викладайте по одній столовій ложці суміші на деко, встелене пергаментом. Випікайте 25 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.

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