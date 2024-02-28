Яблука та вівсянка можуть перетворитися на смачне та хрумке печиво. Компанію їм складуть ароматні ваніль та кориця.
Буде смачно Рецепт ідеальних млинців на молоці з дірочками: спробуйте і готуватимете тільки так
Печиво з вівсянки – покроковий рецепт
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Подрібніть вівсянку в блендері, кавомолці чи ручному млині. Додайте розпушувач, корицю і перемішайте.
- Помиті яблука очистьте від серцевини. Поріжте невеликими шматочками та подрібніть у блендері або натріть на дрібній тертці. Додайте яблука до пластівців.
- Відокремте жовтки від білків. Додайте жовтки в ту саму миску разом з ванільним екстрактом.
- Вимийте сушену журавлину та додайте в миску з яблуками та пластівцями. Замість журавлини можна використати горіхи чи родзинки.
- Яєчні білки змішайте із сіллю та збийте вінчиком. Поступово додавайте до вівсяно-яблучної маси, обережно перемішуючи.
- Викладайте по одній столовій ложці суміші на деко, встелене пергаментом. Випікайте 25 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.