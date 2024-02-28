Яблоки и овсянка могут превратиться во вкусное и хрустящее печенье. Компанию им составят ароматные ваниль и корица.
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Печенье из овсянки – пошаговый рецепт
- Время: 20 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Измельчите овсянку в блендере, кофемолке или ручной мельнице. Добавьте разрыхлитель, корицу и перемешайте.
- Помытые яблоки очистите от сердцевины. Порежьте небольшими кусочками и измельчите в блендере или натрите на мелкой терке. Добавьте яблоки к хлопьям.
- Отделите желтки от белков. Добавьте желтки в ту же миску вместе с ванильным экстрактом.
- Вымойте сушеную клюкву и добавьте в миску с яблоками и хлопьями. Вместо клюквы можно использовать орехи или изюм.
- Яичные белки смешайте с солью и взбейте венчиком. Постепенно добавляйте к овсяно-яблочной массе, осторожно перемешивая.
- Выкладывайте по одной столовой ложке смеси на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте 25 минут в разогретой до 180 градусов духовке.