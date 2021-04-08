Как приготовить трюфели с кокосовой стружкой: домашний рецепт
Самые вкусные конфеты – приготовленные дома. Мы подготовили для вас рецепт вкусных трюфелей с кокосовой стружкой, которые легко готовятся.
Источник:24 канал
Вкусный сладкий десерт из белого шоколада и кокосовой стружкой понравится всем не только вкусом, но и презентацией. Хранить конфеты можно не более трех, а в холодильнике – до пяти дней.
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Рецепт конфет
Порции: 25-30 шт.
- Белый шоколад измельчите ножом, выложите в миску.
- В кастрюле разогрейте сливки с маслом до температуры 80 градусов до растворения, добавьте 150 граммов кокосовой стружки, влейте в шоколад, перемешайте до однородной консистенции.
- Заверните пищевой пленкой, оставьте в холодильнике в течение 1-1,5 часа.
- Из теста сформируйте шарики, обваляйте в кокосовой стружке.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
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