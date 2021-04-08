Самые вкусные конфеты – приготовленные дома. Мы подготовили для вас рецепт вкусных трюфелей с кокосовой стружкой, которые легко готовятся.

Вкусный сладкий десерт из белого шоколада и кокосовой стружкой понравится всем не только вкусом, но и презентацией. Хранить конфеты можно не более трех, а в холодильнике – до пяти дней.

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Рецепт конфет

Ингредиенты:

– 200 граммов белого шоколада;

– 100 граммов сливок 30-33%;

– 30 граммов сливочного масла 82%;

– 180 граммов кокосовой стружки.

Порции: 25-30 шт.