Печиво червоний оксамит за рецептом кондитерки Лізи Глінської
Надзвичайно простий та легкий рецепт оригінального печива, яке точно сподобається кожному.
Джерело:інстаграм Лізи Глінської
Кондитерка Ліза Глінська поділилася рецептом смачного та оригінального печива червоний оксамит з читачами на своїй сторінці в інстаграм.
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Ліза Глінська обожнює випікати різноманітні смаколики, а завдяки додатковому відео з рецептом процес приготування стане ще легшим та зрозумілішим.
Рецепт печива червоний оксамит
- Розігрійте духовку до 170 градусів в режимі "Конвекція".
- Якщо ви обрали сухий барвник, змішайте його з яєчним білком, а якщо гелевий – з яйцями не розділяючи їх.
- Додайте до суміші розтоплене вершкове масло та цукрову пудру. Перемішайте до однорідної маси.
- В окремій мисці змішайте сухі інгредієнти: борошно, розпушувач та какао й введіть у яєчну масу за допомогою сита.
- Ретельно вимішайте тісто до однорідної консистенції.
- Для приготування начинки змішайте крем-сир та цукрову пудру.
- Вкрийте деко для випікання шаром пергаменту.
- Для формування печива змастіть руки в рослинній олії, щоб тісто не прилипало рук. Сформуйте з тіста кульку розміром у великий волоський горіх, зробіть пальцями ямку та викладіть в неї 1 чайну ложку начинки. Защепіть краї тіста та сформуйте печиво. Обваляйте заготовку у цукровій пудрі та викладіть на пергамент.
- Випікайте печиво 12 – 13 хвилин.
- Готове печиво вийміть з духовки та охолодіть при кімнатній температурі. Смачного!
Рецепт печива червоний оксамит з відео:
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