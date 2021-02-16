Діти обожнюють шоколадне печиво з кремовою начинкою. Пропонуємо вашій увазі –альтернативу магазинному печиву, яке ви з легкістю можете приготувати вдома.

Ароматне, хрумке шоколадне печиво-сендвіч з кремом сподобається не тільки дітям, а й дорослим. Печиво з натуральних інгредієнтів дуже швидко готується і найкраще смакуватиме до чаю.

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Рецепт печива

Інгредієнти для тіста:

– 125 грамів борошна;

– розпушувач;

– 50 грамів какао;

– 125 грамів вершкового масла 82%;

– 100 грамів цукрової пудри;

– сіль;

– ванільний цукор.

Інгредієнти для крему:

– 125 грамів цукрової пудри;

– 75 грамів вершкового масла 82%;

– ванільний цукор.

Шоколадне печиво з кремом/ Фото unsplash.com