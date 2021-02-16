Як приготувати печиво Орео: домашній рецепт
Діти обожнюють шоколадне печиво з кремовою начинкою. Пропонуємо вашій увазі –альтернативу магазинному печиву, яке ви з легкістю можете приготувати вдома.
Джерело:24 канал
Ароматне, хрумке шоколадне печиво-сендвіч з кремом сподобається не тільки дітям, а й дорослим. Печиво з натуральних інгредієнтів дуже швидко готується і найкраще смакуватиме до чаю.
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Рецепт печива
Шоколадне печиво з кремом/ Фото unsplash.com
- Для приготування тіста просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У мисці з'єднайте борошно з какао, додайте цукрову пудру, ванільний цукор, розпушувач, сіль, м'яке вершкове масло, перемішайте до однорідної консистенції, замісіть тісто.
- Сформуйте тісто циліндричної форми, загорніть у харчову плівку, відправте у холодильник на 20 хвилин.
- Для приготування крему у мисці змішайте вершкове масло з цукровою пудрою, додайте ванільний цукор, ретельно перемішайте, збийте міксером.
- Тісто розріжте на кружальця. Деко вистеліть пергаментом, викладіть печиво, відправте запікатись у духовку при температурі 180 градусів протягом 10-15 хвилин до готовності.
- Викладіть у кондитерський мішок крем, змастіть печиво і з'єднайте половинки.
- Готове печиво викладіть на тарілку. Смачного!
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