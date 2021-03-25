Печиво з шоколадною крихтою надзвичайно легке у приготуванні й чудово смакує з молоком на сніданок або перекус.

Хрумке та апетитне печиво з шоколадною крихтою за рецептом кондитерки Лізи Глінської сподобається не тільки дорослим, а й діткам. Читайте також Рецепт бельгійських вафель вдома Ліза Глінська обожнює готувати смачні десерти та випічку і сьогодні поділилася із шанувальниками рецептом печива "Кукіс". Рецепт печива "Кукіс" Інгредієнти:

– 120 г вершкового масла;

– 50 г цукру;

– 50 г коричневого цукру;

– 50 г яєць;

– 6 г розпушувача;

– дрібка солі;

– 160 г борошна;

– 100 г чорного або молочного шоколаду. Заздалегідь дістаньте масло з холодильника. У м'яке масло додайте весь цукор та перемішайте. Вибийте у масляну масу яйце – перемішайте. Борошно змішайте з розпушувачем та сіллю в окремій мисці, висипте до масляної маси. Вимісіть ложкою однорідне тісто. Розділіть шоколад на дві частини. Подрібніть шоколад на шматочки, одну частину додайте до тіста, а іншу викладіть на вже готове печиво. Сформуйте з тіста кульки розміром в маленьку мандаринку, викладіть шматочки шоколаду. Відправте печиво в духовку випікатися протягом 15 хвилин в режимі "Конвекція" при температурі 180 градусів. Смачного! Рецепт американського печива "Кукіс" з шоколадом – відео: