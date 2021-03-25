Рецепт смачного печива кукіс від кондитерки Лізи Глінської: американський десерт
-
Печиво з шоколадною крихтою надзвичайно легке у приготуванні й чудово смакує з молоком на сніданок або перекус.
Джерело:інстаграм Лізи Глінської
Хрумке та апетитне печиво з шоколадною крихтою за рецептом кондитерки Лізи Глінської сподобається не тільки дорослим, а й діткам.
Читайте також Рецепт бельгійських вафель вдома
Ліза Глінська обожнює готувати смачні десерти та випічку і сьогодні поділилася із шанувальниками рецептом печива "Кукіс".
Рецепт печива "Кукіс"
- Заздалегідь дістаньте масло з холодильника. У м'яке масло додайте весь цукор та перемішайте.
- Вибийте у масляну масу яйце – перемішайте.
- Борошно змішайте з розпушувачем та сіллю в окремій мисці, висипте до масляної маси. Вимісіть ложкою однорідне тісто.
- Розділіть шоколад на дві частини. Подрібніть шоколад на шматочки, одну частину додайте до тіста, а іншу викладіть на вже готове печиво.
- Сформуйте з тіста кульки розміром в маленьку мандаринку, викладіть шматочки шоколаду.
- Відправте печиво в духовку випікатися протягом 15 хвилин в режимі "Конвекція" при температурі 180 градусів. Смачного!
Рецепт американського печива "Кукіс" з шоколадом – відео:
Поділитися новиною