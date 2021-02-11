Джеймі Олівер поділився з шанувальниками рецептом смачного, ароматного печива з шоколадною крихтою, яке сподобається усім. Запишіть собі рецепт.

Відомий англійський шеф-кухар, ресторатор Джеймі Олівер пропонує приготувати печиво з шоколадною крихтою, яке легко готується і не потребує особливих кулінарних навичок.

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Рецепт печива з крихтою

Інгредієнти⁣⁣⁣:

– 100 грамів вершкового масла 82%;

– 125 грамів цукрової пудри;

– 1 яйце;

– 1/2 ванільного екстракту;

– 200 грамів борошна;

– 1 дрібка морської солі;

– 100 грамів шоколаду (чорного, молочного).