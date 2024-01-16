В магазине такого не купишь: как приготовить идеальный печеночно-сливочный паштет
16 января 2024, 15:40Читати новину українською
Источник:kruchkov.food
Приготовьте дома паштет из куриной печени. Это просто, вкусно и бюджетно.
На приготовление нужно совсем мало времени. Несмотря на это, паштет будет вкуснее магазинного.
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Рецепт печеночного паштета
- Время: 45 минут
- Порций: 10
– 200 граммов моркови;
– 200 граммов лука;
– 700 граммов куриной печени;
– 100 граммов сливочного масла;
– 200 миллилитров сливок 10%;
– соль, перец, масло для жарки.
Приготовление:
- Почистьте лук и морковь и нарежьте их произвольными кусками. Отправьте на разогретую сковороду жариться 10 минут на оливковом масле. После этого добавьте стакан теплой воды и потушите еще немного.
- Тем временем на другой сковороде обжарьте куриную печень до корочки. Добавьте масло, соль, перец и потушите еще 10 минут.
- Добавьте печень к овощам и залейте сливками. Тушите еще 10 минут.
- После этого измельчите все блендером. Ешьте охлажденным.