В магазине такого не купишь: как приготовить идеальный печеночно-сливочный паштет

Приготовьте дома паштет из куриной печени. Это просто, вкусно и бюджетно.

На приготовление нужно совсем мало времени. Несмотря на это, паштет будет вкуснее магазинного.

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Рецепт печеночного паштета

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 10

– 200 граммов моркови;– 200 граммов лука;– 700 граммов куриной печени;– 100 граммов сливочного масла;– 200 миллилитров сливок 10%;– соль, перец, масло для жарки.

Приготовление: