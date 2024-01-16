На приготовление нужно совсем мало времени. Несмотря на это, паштет будет вкуснее магазинного.

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Рецепт печеночного паштета

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 10

Ингредиенты:

– 200 граммов моркови;

– 200 граммов лука;

– 700 граммов куриной печени;

– 100 граммов сливочного масла;

– 200 миллилитров сливок 10%;

– соль, перец, масло для жарки.

Приготовление:

Почистьте лук и морковь и нарежьте их произвольными кусками. Отправьте на разогретую сковороду жариться 10 минут на оливковом масле. После этого добавьте стакан теплой воды и потушите еще немного. Тем временем на другой сковороде обжарьте куриную печень до корочки. Добавьте масло, соль, перец и потушите еще 10 минут. Добавьте печень к овощам и залейте сливками. Тушите еще 10 минут. После этого измельчите все блендером. Ешьте охлажденным.

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