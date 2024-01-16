На приготування потрібно зовсім мало часу. Попри це, паштет смакуватиме краще, ніж магазинний.

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Рецепт печінкового паштету

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 10

Приготування:

  1. Почистьте цибулю та моркву і наріжте їх довільними шматками. Відправте на розігріту пательню смажитися 10 хвилин на оливковій олії. Після цього додайте склянку теплої води та потушкуйте ще трохи.
  2. Тим часом на іншій пательні обсмажте курячу печінку до скоринки. Додайте масло, сіль, перець та потушкуйте ще 10 хвилин.
  3. Додайте печінку до овочів та залийте вершками. Тушкуйте ще 10 хвилин.
  4. Після цього подрібніть усе блендером. Смакуйте охолодженим.