На приготування потрібно зовсім мало часу. Попри це, паштет смакуватиме краще, ніж магазинний.
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Рецепт печінкового паштету
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 10
Приготування:
- Почистьте цибулю та моркву і наріжте їх довільними шматками. Відправте на розігріту пательню смажитися 10 хвилин на оливковій олії. Після цього додайте склянку теплої води та потушкуйте ще трохи.
- Тим часом на іншій пательні обсмажте курячу печінку до скоринки. Додайте масло, сіль, перець та потушкуйте ще 10 хвилин.
- Додайте печінку до овочів та залийте вершками. Тушкуйте ще 10 хвилин.
- Після цього подрібніть усе блендером. Смакуйте охолодженим.