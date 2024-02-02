Идеальный завтрак всего за полчаса: готовим простые и бюджетные печеночные оладьи
2 февраля 2024, 10:59Читати новину українською
Источник:Shuba
Печеночно-картофельные оладьи – бюджетный и вкусный завтрак. Чтобы их приготовить не нужно сложных ингредиентов и кучи времени.
Такими печеночно-картофельными оладьями можно угостить гостей или семью. С приготовлением этого блюда справится каждый.
Печеночно-картофельные оладьи можно есть со сметаной или другим любимым соусом. Также они имеют прекрасный вкус без каких-либо добавок.
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Рецепт картофельно-печеночных оладий
- Время: 30 минут
- Порций: 4
– 500 граммов печени;
– 2 яйца;
– 3 картофелины;
– 40 граммов муки;
– соль, перец по вкусу;
– 40 миллилитров растительного масла.
Приготовление:
- Печень помойте и порежьте кусочками.
- Картофель и лук почистьте, помойте и нарежьте кубиками.
- Пропустите печень и овощи через мясорубку.
- В смесь добавьте яйца, соль, перец и перемешайте до однородности.
- Разогрейте в сковороде масло и ложкой выложите печеночно-картофельную массу в форме оладий. Обжаривайте с двух сторон на среднем огне до золотистой корочки.
- Готовые оладьи выложите на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнее масло.