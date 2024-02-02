Идеальный завтрак всего за полчаса: готовим простые и бюджетные печеночные оладьи

2 февраля 2024, 10:59
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Источник:

Shuba

Печеночно-картофельные оладьи – бюджетный и вкусный завтрак. Чтобы их приготовить не нужно сложных ингредиентов и кучи времени.

Такими печеночно-картофельными оладьями можно угостить гостей или семью. С приготовлением этого блюда справится каждый.

Печеночно-картофельные оладьи можно есть со сметаной или другим любимым соусом. Также они имеют прекрасный вкус без каких-либо добавок.

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Рецепт картофельно-печеночных оладий

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов печени;
– 2 яйца;
– 3 картофелины;
– 40 граммов муки;
– соль, перец по вкусу;
– 40 миллилитров растительного масла.

Приготовление:

  1. Печень помойте и порежьте кусочками.
  2. Картофель и лук почистьте, помойте и нарежьте кубиками.
  3. Пропустите печень и овощи через мясорубку.
  4. В смесь добавьте яйца, соль, перец и перемешайте до однородности.
  5. Разогрейте в сковороде масло и ложкой выложите печеночно-картофельную массу в форме оладий. Обжаривайте с двух сторон на среднем огне до золотистой корочки.
  6. Готовые оладьи выложите на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнее масло.

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Автор: Ольга Котів