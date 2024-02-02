Такими печінково-картопляними оладками можна почастувати гостей чи родину. З приготуванням цієї страви впорається кожен.

Печінково-картопляні оладки можна їсти зі сметаною чи іншим улюбленим соусом. Також вони чудово смакують без будь-яких добавок.

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Рецепт картопляно-печінкових оладок

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Печінку помийте і поріжте шматочками.
  2. Картоплю і цибулю почистьте, помийте і наріжте кубиками.
  3. Пропустіть печінку та овочі через м'ясорубку.
  4. У суміш додайте яйця, сіль, перець та перемішайте до однорідності.
  5. Розігрійте у пательні олію і ложкою викладіть печінково-картопляну масу у формі оладок. Обсмажуйте із двох боків на середньому вогні до золотистої скоринки.
  6. Готові оладки викладіть на паперовий рушник, щоб він увібрав зайву олію.