Такими печінково-картопляними оладками можна почастувати гостей чи родину. З приготуванням цієї страви впорається кожен.
Печінково-картопляні оладки можна їсти зі сметаною чи іншим улюбленим соусом. Також вони чудово смакують без будь-яких добавок.
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Рецепт картопляно-печінкових оладок
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Печінку помийте і поріжте шматочками.
- Картоплю і цибулю почистьте, помийте і наріжте кубиками.
- Пропустіть печінку та овочі через м'ясорубку.
- У суміш додайте яйця, сіль, перець та перемішайте до однорідності.
- Розігрійте у пательні олію і ложкою викладіть печінково-картопляну масу у формі оладок. Обсмажуйте із двох боків на середньому вогні до золотистої скоринки.
- Готові оладки викладіть на паперовий рушник, щоб він увібрав зайву олію.