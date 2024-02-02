Такими печінково-картопляними оладками можна почастувати гостей чи родину. З приготуванням цієї страви впорається кожен.

Печінково-картопляні оладки можна їсти зі сметаною чи іншим улюбленим соусом. Також вони чудово смакують без будь-яких добавок.

Варто спробувати Підійдуть навіть вчорашні: готуємо запіканку з макаронами, яка смакує, як лазанья

Рецепт картопляно-печінкових оладок

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів печінки;

– 2 яйця;

– 3 картоплини;

– 40 грамів борошна;

– сіль, перець до смаку;

– 40 мілілітрів олії.

Приготування:

Печінку помийте і поріжте шматочками. Картоплю і цибулю почистьте, помийте і наріжте кубиками. Пропустіть печінку та овочі через м'ясорубку. У суміш додайте яйця, сіль, перець та перемішайте до однорідності. Розігрійте у пательні олію і ложкою викладіть печінково-картопляну масу у формі оладок. Обсмажуйте із двох боків на середньому вогні до золотистої скоринки. Готові оладки викладіть на паперовий рушник, щоб він увібрав зайву олію.

Сподобався рецепт? Спробуйте ще приготувати карпатські базарі – ці картопляні пиріжки здатні здивувати.