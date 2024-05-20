Рецепт, который точно удастся: приготовьте потрясающий печеночный кекс с кукурузой
20 мая 2024, 18:58Читати новину українською
Источник:mariya_brylkovska
Если любите мясные хлебцы, попробуйте приготовить нечто подобное с печенью. Это блюдо поразит вас вкусом и одновременно будет полезным.
Кукуруза придаст хлебцу изюминку. Обязательно сохраните этот рецепт.
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Печеночный хлебец с кукурузой
- Время: 1 час
- Порций: 4
– 500 граммов куриной печени;
– 4 столовые ложки овсяных хлопьев;
– 5 столовых ложек цельнозерновой муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 1 яйцо;
– 2 луковицы;
– 1 морковь;
– 1 чайная ложка хмели-сунели;
– 1 чайная ложка сушеного чеснока;
– соль по вкусу;
– 2 столовые ложки консервированной кукурузы;
– 10 граммов растительного масла.
Смотрите видео, как приготовить печеночный хлебец
Приготовление:
- Печень очистьте от пленок и промойте. Морковь и лук почистьте и нарежьте кусочками.
- Печень вместе с морковью и луком перебейте блендером. Добавьте яйцо, хлопья, муку, разрыхлитель, специи, соль и тщательно перемешайте. Оставьте на 10 минут.
- Форму смажьте маслом и перелейте в нее печеночную массу. Сверху посыпьте кукурузой. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 45 – 50 минут. Готовый кекс охладите и нарежьте на порционные куски.