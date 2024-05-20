Кукурудза додасть хлібцю цікавинки. Обов'язково збережіть цей рецепт.

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Печінковий хлібець з кукурудзою

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Дивіться відео, як приготувати печінковий хлібець

Приготування:

  1. Печінку почистьте від плівок і промийте. Моркву та цибулю почистьте і наріжте шматочками.
  2. Печінку разом із морквою та цибулею перебийте блендером. Додайте яйце, пластівці, борошно, розпушувач, спеції, сіль і ретельно перемішайте. Залиште на 10 хвилин.
  3. Форму змастіть олією та перелийте в неї печінкову масу. Зверху посипте кукурудзою. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 45 – 50 хвилин. Готовий кекс охолодіть та наріжте на порційні шматки.