Нежный, как облачко: элементарный рецепт печеночного паштета, который исчезнет за минуту
23 мая 2024, 14:59Читати новину українською
Источник:gorbenko_art
Если хотите полакомиться печеночным паштетом не обязательно его покупать. Ведь такое блюдо готовится быстро и просто.
Кроме этого, домашний печеночный паштет – довольно бюджетный. Вам нужны только самые простые ингредиенты.
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Паштет из куриной печени
- Время: 2 часа
- Порций: 6
– 500 граммов куриной печени;
– 180 граммов масла;
– 1 луковица;
– 2 зубчика чеснока;
– 70 миллилитров коньяка;
– тимьян, соль по вкусу;
– 5 яиц;
– 200 миллилитров сливок 33%.
Смотрите, как готовить паштет из куриной печени: видео
Приготовление:
- Нарежьте очищенный лук. Минутку обжарьте его на масле с добавлением чеснока и тимьяна.
- Влейте коньяк на сковороду, подожгите и выпаривайте около 10 минут на минимальном огне.
- Отдельно растопите масло.
- Очистите печень от пленок. Соедините ее со сливками, маслом, луком и яйцами.
- Тщательно перебейте блендером и посолите. Перелейте в форму и поставьте на противень с водой.
- Выпекайте 1,5 часа при температуре 130 градусов в режиме "верх и низ".