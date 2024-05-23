Окрім цього, домашній печінковий паштет – доволі бюджетний. Вам потрібні лише найпростіші інгредієнти.
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Паштет з курячої печінки
- Час: 2 години
- Порцій: 6
Дивіться, як готувати паштет з курячої печінки: відео
Приготування:
- Наріжте очищену цибулю. Хвилинку обсмажте її на маслі з додаванням часнику та чебрецю.
- Влийте коньяк на пательню, підпаліть і випаровуйте близько 10 хвилин на мінімальному вогні.
- Окремо розтопіть масло.
- Очистьте печінку від плівок. З'єднайте її з вершками, маслом, цибулею та яйцями.
- Ретельно перебийте блендером та посоліть. Перелийте у форму та поставте на деко з водою.
- Випікайте 1,5 години при температурі 130 градусів в режимі "верх і низ".