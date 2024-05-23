Окрім цього, домашній печінковий паштет – доволі бюджетний. Вам потрібні лише найпростіші інгредієнти.

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Паштет з курячої печінки

  • Час: 2 години
  • Порцій: 6

Дивіться, як готувати паштет з курячої печінки: відео

Приготування:

  1. Наріжте очищену цибулю. Хвилинку обсмажте її на маслі з додаванням часнику та чебрецю.
  2. Влийте коньяк на пательню, підпаліть і випаровуйте близько 10 хвилин на мінімальному вогні.
  3. Окремо розтопіть масло.
  4. Очистьте печінку від плівок. З'єднайте її з вершками, маслом, цибулею та яйцями.
  5. Ретельно перебийте блендером та посоліть. Перелийте у форму та поставте на деко з водою.
  6. Випікайте 1,5 години при температурі 130 градусів в режимі "верх і низ".