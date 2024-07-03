Самый вкусный печеночный паштет в вашей жизни: проверенный рецепт, который поражает простотой

3 июля 2024, 16:59
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Источник:

_lady.stegantseva_

Печеночный паштет, пожалуй, любят все. Попробуйте приготовить его по этому простому рецепту.

Секретным ингредиентом этого паштета является яблоко. Вы удивитесь, насколько оно подходит к печени.

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Рецепт самого вкусного печеночного паштета

  • Время: 1 час
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 450 граммов куриной печени;
– 1 морковь;
– 1 лук;
– 1 яблоко;
– 150 миллилитров сливок;
– 20 – 30 граммов масла.

Смотрите, как приготовить печеночный паштет: видео

Приготовление:

  1. Помойте печень и обрежьте все лишнее. Положите в форму для запекания.
  2. Почистьте и помойте овощи и яблоко. Нарежьте произвольными кусками и отправьте к печени.
  3. Добавьте сливки, масло, соль, перец по вкусу и запекайте в течение 1 часа в разогретой до 220 градусов духовке. Готовую печень можно оставить еще на час в выключенной духовке.
  4. Измельчите все блендером до однородности и поставьте в холодильник для застывания.

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Автор: Ольга Котів