Секретним інгредієнтом цього паштету є яблуко. Ви здивуєтесь, наскільки воно пасує до печінки.

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Рецепт найсмачнішого печінкового паштету.

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 450 грамів курячої печінки;

– 1 морква;

– 1 цибуля;

– 1 яблуко;

– 150 мілілітрів вершків;

– 20 – 30 грамів масла.

Дивіться, як приготувати печінковий паштет: відео

Приготування:

Помийте печінку та обріжте все зайве. Покладіть у форму для запікання. Почистьте та помийте овочі та яблуко. Наріжте довільними шматками та відправте до печінки. Додайте вершки, масло, сіль, перець до смаку та запікайте протягом 1 години у розігрітій до 220 градусів духовці. Готову печінку можна залишити ще на годину у вимкненій духовці. Подрібніть усі блендером до однорідності та поставте у холодильник для застигання.

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