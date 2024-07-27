В 10 раз вкуснее, чем магазинный: готовим печеночный паштет с баклажанами на зиму

27 июля 2024, 19:49
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Источник:

"Дневник жизни"

Всегда хорошо иметь дома баночку печеночного паштета. Он идеально подходит для завтрака или быстрого перекуса.

Баклажаны придадут паштету особый аромат. Попробуйте – вам понравится.

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Печеночный паштет с баклажанами

  • Время: 1 час 30 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 килограмма баклажанов;
– 1 килограмм куриной печени;
– 500 граммов моркови;
– 500 граммов лука;
– 250 граммов масла;
– 125 миллилитров растительного масла;
– 3 чайные ложки соли;
– 1 чайная ложка молотого перца;
– 4 лавровых листа.

Приготовление:

  1. Овощи помойте. Баклажаны запеките в духовке до мягкости.
  2. Печень промойте и отварите до готовности.
  3. Морковь и лук почистьте. Морковь натрите на крупную терку, а лук мелко нарежьте.
  4. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте лук до прозрачности. Всыпьте морковь, перемешайте и тушите до мягкости.
  5. Баклажаны нарежьте кусочками и перекрутите через мясорубку. Далее перекрутите печень и зажарку.
  6. В массу добавьте масло, соль, перец, перемешайте и тушите на маленьком огне 1 час.
  7. За это время простерилизуйте банки и крышки. Разложите паштет в стерилизованные банки и герметично закройте крышками.

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Автор: Ольга Котів