В 10 раз вкуснее, чем магазинный: готовим печеночный паштет с баклажанами на зиму
27 июля 2024, 19:49Читати новину українською
Источник:"Дневник жизни"
Всегда хорошо иметь дома баночку печеночного паштета. Он идеально подходит для завтрака или быстрого перекуса.
Баклажаны придадут паштету особый аромат. Попробуйте – вам понравится.
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Печеночный паштет с баклажанами
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 4
– 2 килограмма баклажанов;
– 1 килограмм куриной печени;
– 500 граммов моркови;
– 500 граммов лука;
– 250 граммов масла;
– 125 миллилитров растительного масла;
– 3 чайные ложки соли;
– 1 чайная ложка молотого перца;
– 4 лавровых листа.
Приготовление:
- Овощи помойте. Баклажаны запеките в духовке до мягкости.
- Печень промойте и отварите до готовности.
- Морковь и лук почистьте. Морковь натрите на крупную терку, а лук мелко нарежьте.
- Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте лук до прозрачности. Всыпьте морковь, перемешайте и тушите до мягкости.
- Баклажаны нарежьте кусочками и перекрутите через мясорубку. Далее перекрутите печень и зажарку.
- В массу добавьте масло, соль, перец, перемешайте и тушите на маленьком огне 1 час.
- За это время простерилизуйте банки и крышки. Разложите паштет в стерилизованные банки и герметично закройте крышками.