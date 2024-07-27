Баклажани додадуть паштету особливого аромату. Спробуйте – вам сподобається.
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Печінковий паштет з баклажанами
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Овочі помийте. Баклажани запечіть у духовці до м'якості.
- Печінку промийте і відваріть до готовності.
- Моркву й цибулю почистьте. Моркву натріть на велику терку, а цибулю дрібно наріжте.
- Розігрійте пательню з олією й обсмажте цибулю до прозорості. Всипте моркву, перемішайте і тушкуйте до м'якості.
- Баклажани наріжте шматочками та перекрутіть через м'ясорубку. Далі перекрутіть печінку і засмажку.
- В масу додайте масло, сіль, перець, перемішайте й тушкуйте на маленькому вогні 1 годину.
- За цей час простерилізуйте банки й кришки. Розкладіть паштет у стерилізовані банки й герметично закрийте кришками.