Этот салат готовится очень просто. Попробуйте воплотить данный рецепт в жизнь.
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Салат из зеленых помидоров
- Время: 1 час 20 минут
- Порций: 5
Приготовление:
- Овощи и зелень помойте. Помидоры нарежьте ломтиками, перец – соломкой. Зелень измельчите.
- Лук и морковь почистьте. Лук нарежьте неширокими полукольцами, а морковь натрите на крупную терку.
- Соедините подготовленные ингредиенты в миске, добавьте соль, сахар, масло, уксус и хорошо перемешайте. Оставьте на 30 минут.
- Тем временем простерилизуйте банки и крышки. На дно каждой банки положите по кусочку лаврового листа, по горошине перца и салат.
- Накройте банки крышками, поставьте их в большую кастрюлю с теплой водой. Доведите до кипения и стерилизуйте на умеренном огне 40 минут.
- Плотно закройте банки крышками и оставьте до полного остывания.