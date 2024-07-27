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Салат из зеленых помидоров

Время : 1 час 20 минут

: 1 час 20 минут Порций: 5

Ингредиенты:

– 1 килограмм зеленых помидоров;

– 250 граммов зеленого болгарского перца;

– 250 граммов лука;

– 250 граммов моркови;

– 30 граммов зелени;

– 1 столовая ложка соли;

– 50 граммов сахара;

– 100 миллилитров растительного масла;

– 60 миллилитров уксуса;

– 3 лавровых листа;

– 5 горошин черного перца.

Приготовление:

Овощи и зелень помойте. Помидоры нарежьте ломтиками, перец – соломкой. Зелень измельчите. Лук и морковь почистьте. Лук нарежьте неширокими полукольцами, а морковь натрите на крупную терку. Соедините подготовленные ингредиенты в миске, добавьте соль, сахар, масло, уксус и хорошо перемешайте. Оставьте на 30 минут. Тем временем простерилизуйте банки и крышки. На дно каждой банки положите по кусочку лаврового листа, по горошине перца и салат. Накройте банки крышками, поставьте их в большую кастрюлю с теплой водой. Доведите до кипения и стерилизуйте на умеренном огне 40 минут. Плотно закройте банки крышками и оставьте до полного остывания.

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