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Салат из зеленых помидоров

  • Время: 1 час 20 минут
  • Порций: 5

Приготовление:

  1. Овощи и зелень помойте. Помидоры нарежьте ломтиками, перец – соломкой. Зелень измельчите.
  2. Лук и морковь почистьте. Лук нарежьте неширокими полукольцами, а морковь натрите на крупную терку.
  3. Соедините подготовленные ингредиенты в миске, добавьте соль, сахар, масло, уксус и хорошо перемешайте. Оставьте на 30 минут.
  4. Тем временем простерилизуйте банки и крышки. На дно каждой банки положите по кусочку лаврового листа, по горошине перца и салат.
  5. Накройте банки крышками, поставьте их в большую кастрюлю с теплой водой. Доведите до кипения и стерилизуйте на умеренном огне 40 минут.
  6. Плотно закройте банки крышками и оставьте до полного остывания.