Секреты домашней радости: как быстро приготовить печеные яблоки

19 января 2024, 22:21
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Источник:

мое gotowanie

Печеные в духовке яблоки – это не только ароматное блюдо, но и воплощение тепла и уюта в домашней кухне. Благодаря простоте приготовления и невероятному вкусу, их любят в каждом доме.

Печеные яблоки вкусны сами по себе, а с добавлением корицы, меда, грецких орехов и изюма им нет равных. Этот простой десерт всегда отличный по вкусу, но лучше всего подойдет для полудня, когда на улице мороз.

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Рецепт печеных яблок

  • Время: 50 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 4 яблока;
– 50 грамм меда;
– 3 грамм корицы;
– 40 грамм изюма;
– 20 грамм любимых орехов.

Приготовление:

  1. Яблоки промойте и обсушите.
  2. У каждого плода срежьте верхнюю часть с плодоножкой – примерно 2 – 3 сантиметра в толщину. Позже она будет служить крышкой.
  3. Удалите семена с помощью ножа или ложки.
  4. Начинка: изюм и орехи выложите в миску. Добавьте мед и щепотку корицы. Смешайте. Уложите начинку в ямку.
  5. Накройте фаршированные яблоки предварительно срезанной "шляпкой".
  6. Поместите их в форму для выпечки.
  7. Смажьте оставшимся медом.
  8. Выпекать 40 минут при 180°C.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська