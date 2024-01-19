Печені яблука смачні самі по собі, а з додаванням кориці, меду, волоських горіхів та родзинок їм немає рівних. Цей простий десерт завжди чудовий на смак, але найкраще підійде для полудня, коли на вулиці мороз.

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Рецепт печених яблук

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 4 яблука;

– 50 грамів меду;

– 3 грами кориці;

– 40 грамів родзинок;

– 20 грамів улюблених горіхів.

Приготування:

Яблука помийте та обсушіть. У кожного плоду зріжте верхню частину з плодоніжкою – приблизно 2 – 3 сантиметри завтовшки. Пізніше вона буде служити кришкою. Видаліть насіння за допомогою ножа або ложки. Начинка: родзинки і горіхи викладіть в миску. Додайте мед і щіпку кориці. Змішайте. Покладіть начинку в ямку. Накрийте фаршировані яблука попередньо зрізаним "капелюшком". Помістіть їх у форму для випічки. Змастіть медом, що залишився. Випікати 40 хвилин при 180°C.

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