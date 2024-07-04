Это будет самый вкусный картофель в вашей жизни: готовим по рецепту Эктора

4 июля 2024, 20:48
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Источник:

Shuba

Печеный картофель – идеальный гарнир практически ко всему. Судья проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился своим любимым рецептом.

По словам Эктора, он жить не может без картошечки, поэтому постоянно придумывает новые интересные идеи ее приготовления. Этот ароматный гарнир с хрустящей корочкой, придется по душе каждому.

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Печеный картофель

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм картофеля;
– масло, соль, перец, укроп по вкусу;
– 5 зубчиков чеснока.

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Приготовление:

  1. Картофель почистьте, отварите и слейте воду.
  2. В форму налейте масло и отправьте в разогретую духовку, пока не закипит.
  3. Положите картофель в горячее масло, посолите, поперчите.
  4. Укроп и чеснок измельчите, смешайте с маслом и полейте картофель.
  5. Запекайте до золотистого цвета.
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Автор: Ольга Котів