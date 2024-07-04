За словами Ектора, він жити не може без картопельки, тому постійно вигадує нові цікаві ідеї її приготування. Цей ароматний гарнір з хрумкою скоринкою буде до вподоби кожному.

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Печена картопля

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм картоплі;

– олія, сіль, перець, кріп до смаку;

– 5 зубчиків часнику.

Дивіться, як пекти картоплю з часником: відео

Приготування:

Картоплю почистьте, відваріть та злийте воду. У форму налийте олію та відправте у розігріту духовку, доки не закипить. Покладіть картоплю в гарячу олію, посоліть, поперчіть. Кріп та часник подрібніть, змішайте з олією та полийте картоплю. Запікайте до золотистого кольору.

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