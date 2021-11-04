Перец по-итальянски – аппетитная овощная закуска на скорую руку
Источник:инстаграм Владимира Ярославского
Вкусных овощных блюд – не счесть, но не все они готовятся быстро. Известный украинский шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился с читателями замечательным рецептом закуски из сладкого перца.
Для тех, у кого времени всегда в обрез, это блюдо – просто находка. Перец, запеченный в духовке с ароматными травами, получается нереально вкусным!
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В общем, не теряйте времени – готовьте аппетитную итальянскую закуску вместе с нами!
Очень вкусно делать брускеты с таким перцем, или можно его использовать в салаты или основные блюда, как дополнительный гарнир,
– советует Владимир Ярославский.
Рецепт сладких перцев по-итальянски
- Время: 30 – 60 минут
- Порции: 4 – 6
Перец по-итальянски / Фото со страницы Владимира Ярославского
– 1 кг сладкого перца;
– 1 зубчик чеснока;
– свежая петрушка;
– тимьян;
– оливковое масло;
– соль;
– молодой (мягкий) козий сыр;
– бальзамический уксус.
Приготовление:
- Тщательно вымойте перцы, освободите от семен и разрежьте каждый пополам.
- Смажьте кожицу перцев оливковым маслом.
Перцы по-итальянски / Фото со страницы Владимира Ярославского
- Разогрейте духовку до 180 – 200 градусов с верхним обдувом.
- Выложите перцы на противень.
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- Отправьте перцы в духовку запекаться до тех пор, пока кожица не подгорит.
Перцы по-итальянски / Фото со страницы Владимира Ярославского
- Выньте противень с перцами из духовки и накройте пищевой фольгой.
- Дайте овощам остыть и снимите с них кожицу.
Перцы по-итальянски / Фото со страницы Владимира Ярославского
- Перцы посолите, приправьте измельченным чесноком, свежей петрушкой, тимьяном и полейте оливковым маслом и бальзамическим уксусом.
Перцы по-итальянски / Фото со страницы Владимира Ярославского
- Подавайте закуску с козьим сыром.
Приятного аппетита!