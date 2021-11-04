Перец по-итальянски – аппетитная овощная закуска на скорую руку

Вкусных овощных блюд – не счесть, но не все они готовятся быстро. Известный украинский шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился с читателями замечательным рецептом закуски из сладкого перца.

Для тех, у кого времени всегда в обрез, это блюдо – просто находка. Перец, запеченный в духовке с ароматными травами, получается нереально вкусным!

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В общем, не теряйте времени – готовьте аппетитную итальянскую закуску вместе с нами!

Очень вкусно делать брускеты с таким перцем, или можно его использовать в салаты или основные блюда, как дополнительный гарнир,

– советует Владимир Ярославский.

Рецепт сладких перцев по-итальянски

Время: 30 – 60 минут

30 – 60 минут Порции: 4 – 6



Перец по-итальянски / Фото со страницы Владимира Ярославского

– 1 кг сладкого перца;– 1 зубчик чеснока;– свежая петрушка;– тимьян;– оливковое масло;– соль;– молодой (мягкий) козий сыр;– бальзамический уксус.

Приготовление:

Тщательно вымойте перцы, освободите от семен и разрежьте каждый пополам. Смажьте кожицу перцев оливковым маслом.



Перцы по-итальянски / Фото со страницы Владимира Ярославского

Разогрейте духовку до 180 – 200 градусов с верхним обдувом.

Выложите перцы на противень.

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Отправьте перцы в духовку запекаться до тех пор, пока кожица не подгорит.



Перцы по-итальянски / Фото со страницы Владимира Ярославского

Выньте противень с перцами из духовки и накройте пищевой фольгой. Дайте овощам остыть и снимите с них кожицу.



Перцы по-итальянски / Фото со страницы Владимира Ярославского

Перцы посолите, приправьте измельченным чесноком, свежей петрушкой, тимьяном и полейте оливковым маслом и бальзамическим уксусом.



Перцы по-итальянски / Фото со страницы Владимира Ярославского

Подавайте закуску с козьим сыром.

Приятного аппетита!